«Бегу поздравлять!»: Полина Гагарина подчеркнула талию «зеркальным» платьем-бюстье

Полина Гагарина недавно подала на развод с Дмитрием Исхаковым. Они прожили вместе шесть лет, а во время карантина стало известно, что супруги расстались. Певица и раньше много работала, но теперь не сбавляет темпов, так как сама содержит двоих детей. У нее подрастает трехлетняя дочка Мия и 13-летний сын Андрей, рожденный в первом браке. При этом артистка успевает заниматься спортом, заниматься воспитанием наследников и сниматься в разных проектах.

Недавно у Полины выдался выходной. Она с радостью резвилась с дочкой в снегу и собирала дом из лего. При этом ранее певица купила много новой одежды и успела «выгулять два платья» на «Песне года». Уже тогда поклонники восхитились тем, как она постройнела. А 9 декабря артистка отправилась на очередное выступление, но подробностей раскрывать не стала. Гагарина предстала в гримерке в зеркальном платье-бюстье с золотыми пайетками. Короткий наряд с корсетом подчеркнул ее осиную талию.

Также девушка надела босоножки на шпильке и сделала укладку волос с мокрым эффектом.

«Плечиком ать! И бегу поздравлять! Всех с наступающим», — написала она.

33-летняя девушка смогла снова впечатлить фанатов. Многие восхитились ее образом, а другие одарили комплиментами ее точеную фигуру. «Вы шикарная, но очень похудели», «Худышка… уже надо поправиться», «Смотрю на шикарную фигуру Полины», «Какая куколка», «Платья у вас, Полина, это отдельное искусство, которое делает вас еще краше!»,» Как будто с другой планеты!!! Очень красивая», _ прокомментировали пост подписчики.

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