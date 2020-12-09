Повседневный look: Ани Лорак в мини-шортах и трендовых ботинках Prada появилась на репетиции

Ани Лорак всегда отличалась эффектной внешностью. Украинская исполнительница любит подчеркивать достоинства фигуры, выбирая броские образы. На днях она стала участницей «Песни года», где предстала на сцене в платье-жакете и лосинах телесного цвета. Мерцающий наряд восхитил ее поклонников. Однако в обычной жизни артистка предпочитает выглядеть менее броско. С наступлением зимы она чаще всего носит лаконичные пальто и дубленки.
А 9 декабря Лорак решила порадовать поклонников, показав часть своей репетиции. Впереди много новогодних съемок, поэтому девушка старается держать себя в форме. Она предстала в зале с музыкантами, облачившись в свой повседневный образ. Девушка была в толстовке с принтом на всю спину, плотных колготках и мини-шортах. Образ в стиле спорт шик дополнили ботинки на массивной подошве Prada, которые стоят около 93 тысяч рублей. Такие же ранее купила, самые трендовые ботинки сезона, еще одна модница Ксения Бородина.
«Работа с музыкантами для меня всегда особая радость», — написала звезда.
Поклонники с радостью послушали живое пение артистки. Многие одарили Каролину (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) комплиментами. 42-летняя девушка поразила их своим вокалом и моложавым видом. «На стиле», «Очень красивая», «Невероятно красивая», «Вау, очень нравится», «Какая божественная», «Соскучились по вашему вокалу», «Шорты поверх колготок — зима пришла», — стали комментировать пост подписчики.
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