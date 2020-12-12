Модницы «Ледникового периода»: стилисты оценили наряды Бузовой, Пеговой и других звезд

Каждую субботу поклонники фигурного катания с нетерпением ждут выступлений своих кумиров в «Ледниковом периоде». Темой минувшего 10-го выпуска были литературные произведения. Пары, которых с каждым выпуском остается все меньше, перевоплотились в героев популярных сказок, романов, поэм.

По традиции, члены жюри ставят свои баллы за технику и артистизм. А эксперты портала Teleprogramma.pro поставили свои оценки за образы участниц. Имиджмейкер, фешн-эксперт и стилист разобрали наряды Оксаны Домниной, Регины Тодоренко, Марии Луговой, Ольги Бузовой и Ирины Пеговой.

Оксана Домнина в образе Мефистофеля

Имиджмейкер Лариса Тимиряева считает, что ей не хватило мефистофельской острой бородки и остроты.

«Глаза загримировали отлично, но я бы не угадала героя. Демонического в образе не достает. И белый цвет в сочетании с красным смягчил агрессию и страсть. Поэтому только 8 баллов», — сказала Тимиряева.

Фешн-эксперт Анна Бжедугова отметила, что образ Мефистофеля Оксане не удалось передать.

«Больше похоже на придворного шута, ведь рукава-фонарики и красный цвет – это не прямая ассоциация с данным персонажем. Так как Оксана – девушка небольшой комплекции, нужно было как-то утрировать величие Мефистофеля, его характер. Может быть, объемными плечами или каким-то необычным головным убором. 4 балла», — заключила Бжедугова.

А стилист Ольга Трофимова захотела выразить костюмерам свое почтение.

«Пылающий страстью красный цвет, который органично вписался в эту постановку, чаще всего ассоциируется с костюмом пажа в роскошной замше, оборками и элементами жабо. Стилистика Средневековья сохранена безупречно. 10 баллов», — отметила Трофимова.

Регина Тодоренко в образе Клеопатры

Лариса Тимиряева считает, что образ узнается мгновенно.

«В основе египетского стиля лежит статика и внешность Регины, что гармонично «поженило» между собой Клеопатру и Тодоренко, и добавило органики. Концепция стиля Древнего Египта выстраивается на геометрии, а силуэт читается в виде перевернутой трапеции или треугольника. Здесь также все четко, придраться не к чему. Прическа, макияж, костюм, этническое украшение, цветовое сочетание зеленого с золотым… Все в стиле создаваемого образа Клеопатры. Живая змея, как точка в предложении, эффектно завершила образ! 10 баллов», — рассказала Тимиряева.

Анне Бжедуговой также понравился образ Регины.

«Клеопатра получилась сексуальной, женственной и яркой, такой, какой она и должна быть. Надо отметить, что Регине очень идет быть брюнеткой! Художники по костюмам подобрали отличный парик. Который дополняет образ и делает его воинственным, дерзким. 10 баллов», — сказала Бжедугова.

Ольга Трофимова заметила, что из Тодоренко получилась роскошная Клеопатра, но есть одно «но».

«Вечерний обволакивающий свет в разных фактурах в пору пришелся и к фигуре, и к цветотипу. И парик, и макияж – все удалось. Но почему она к этому роскошному образу добавляет белые ботинки фигурных коньков? Черные были бы уместнее. Ощутимый промах. Клеопатра была фигурой безупречной, поэтому с важной такой деталью не доработали. 5 баллов», — подчеркнула Трофимова.

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Мария Луговая в образе графини из «Пиковой дамы»

Лариса Тимиряева заметила, что в образе Марии не достает графского убранства и пышной юбки.

«Аристократический шик должен лежать в основе образа графини, избалованной, зацикленной на себе, своей персоне, следившей за собой и модой того времени. Что точно рассказывает о героине, так это черный цвет. Слишком танцевальный, а не театральный костюм. Поэтому сниму единичку. 9 баллов», — рассказала Тимиряева.

Анна Бжедугова считает, что платье Луговой можно было подобрать более яркое и ассоциативное.

«Я говорю именно о сценическом варианте, ведь вблизи образ выглядит более точным, но со сцены он теряется. Платью пошел бы более «богатый» воротник, больше кружева, возможно, какие-то градиенты и наслоение тканей, чтобы подчеркнуть кружевной рисунок. Также в создании прически можно было бы использовать накладные пряди, тем самым сделав ее объемнее. 6 баллов», — отметила Бжедугова.

Ольге Трофимовой вновь не понравилось то, что цвет ботинок коньков не соответствовал наряду.

«Безупречно передано изящество возраста: благородная седина, пикантна шляпка, элементы горжетки в костюме, пластика – все это задает нам настроение «Пиковой Дамы». Но опять цвет ботинок коньков… Это не дворовый любительский образ, а сценический костюм. 5 баллов», — подчеркнула Трофимова.

Ольга Бузова в образе Малефисенты

Лариса Тимиряева отметила, что образ мгновенно узнаваем по головному украшению в виде рогов и драматичному макияжу.

«Даже не видя продолжения костюма становится понятно, о ком идет речь. Весь образ выстроен ритмично, в основе ритма лежит острый угол. Форма носа Ольги просто идеально увязала все эти углы со своей внешностью и образ получился живым, органичным, драматичным и настоящим. Все целостно, читаемо и узнаваемо. 10 баллов», — сказала Тимиряева.

Анна Бжедугова заметила, что вырез на наряде – удачное решение со стороны художников по костюмам.

«А вот со структурой наряда необходимо поработать. Малефисента – это не только рога и черный цвет. Это как раз угловатые формы, тяжелые, строгие, но женственные. Здесь этой строгости не хватило. Малефисента здесь больше похожа на девочку, чем на колдунью, накладывающую проклятья. 5 баллов», — добавила Бжедугова.

Ольга Трофимова считает, что это образ, попадающий в 10-ку.

«Абсолютно точно сохранены и пропорции, и цветотип. Все настолько вкусно, что хочется разглядывать. И сочетание цвета – безупречный черный, который не состарил, а отправил к драматическому сюжету. Яркий пример того, как обувь тоже нужно подбирать. 10 баллов», — сказала Трофимова.

Ирина Пегова в образе Императрицы

Лариса Тимиряева заметила, что в образе читается дворцовый стиль барокко.

«Черный бархат в сочетании с золотой юбкой с барочным орнаментов в виде вензелей. Корсетная мода с акцентом на талии и открытой зоной декольте. Кружево золотой нитью, белое кружево, жемчуг на шее и на прическе. Вся эта королевская стать органична со статью Ирины. Все узнаваемо и роскошно. Умело адаптировали поистине царский образ с танцевальной версией, не растеряв роскошного убранства. 10 баллов», — рассказала Тимиряева.

Анна Бжедугова также поставила максимальную оценку Пеговой.

«Рококо, на самом деле, не трудно передать. Это большая часть мировой истории, которая знакома нам с самого детства, ведь иллюстрации с эпохой барокко и рококо были во многих книжках. Для формата данного шоу образ передан хорошо, нельзя отметить конкретных недочетов. 10 баллов», — сказала Бжедугова.

Согласилась с мнением коллег и Ольга Трофимова.

«Настоящая императрица, вся в роскоши парчи. Синий с золотом – императорский цвет плюс все это приправлено жемчугом. Настолько все богато, исходя из той эпохи, которую мы наблюдаем. Костюмеру 10 баллов», — сказала Трофимова.

Подводим итоги

Оксана Домнина и ее Мефистофель заработал 7,3 балла. Регина Тодоренко в образе Клеопарты – 8,3 балла. Мария Луговая, перевоплотившись в героиню «Пиковой Дамы», — 6,6 балла. Малефисента Ольги Бузовой – 8,3 балла. А Императрица Ирина Пегова побила рекорд – 10 баллов.

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Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Получила образование в международной школе имиджелогии Art in Style и Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».

Анна Бжедугова – модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО. Живет и работает в Лос-Анджелесе, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.

Ольга Трофимова уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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