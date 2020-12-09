В нюдовой палитре: Кабаева в бежевой блузе с рукавами-крыльями дополнила лук брюками

37-летняя Алина Кабаева в одном из своих интервью дала понять, что в юности вся ее жизнь была подчинена спорту, постоянным тренировкам, репетициям и самосовершенствованию. Гимнастика стала тем, чем спортсменка дышала, жила и увлекалась, полностью отдаваясь любимому делу. Девушка стремилась побеждать на мировых соревнованиях, как и другие участницы нашей сборной.

Ради этого Алина была готова работать на износ, тренироваться на максимуме своих возможностей. Кабаева всегда и во всем старалась брать пример со своего тренера Ирины Винер. Эта женщина стала своего рода для гимнастки второй мамой. Они сблизились, как настоящие родственники. Об этом в свое время говорила и наставница Алины Кабаевой. Ирина Александровна подмечала, что считала маму своей юной подопечной — Любовь Михайловну — сестрой.

В одном из интервью Алина призналась, что и в вопросах стиля доверялась Ирине Винер, которая всегда одевалась элегантно и утонченно. В фан-аккаунте спортсменки появилось ее фото, которое было сделано во время одного из светских мероприятий. Кабаева отдала предпочтение трендовой нюдовой палитре, выбрав костюмную группу. Гимнастка примерила бежевую блузу с рукавами-крыльями и брюки из того же комплекта. Образ спортсменки дополнил яркий макияж, она сделала акцент на глаза и подчеркнула губы алой помадой.

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