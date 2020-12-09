Лопырева в атласных шортах и балетках с лентами на щиколотках позировала с сыном на руках

Виктория Лопырева не привыкла сидеть на одном месте. В беседе с поклонниками модель из Ростова-на-Дону призналась, что во время беременности и декрета она в буквальном смысле сходила с ума, находясь дома без возможности путешествовать и летать в командировки. Но и став мамой, возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова уже не могла позволить себе такой роскоши, как оставить Марка Лео на попечение нянечек пусть и всего на пару дней.

На личной страничке в Instagram Виктория поделилась свежим фото. Теперь, когда ее сынишка подрос теледива может брать его с собой в поездки. В кадре Лопырева предстала с Марком Лео на руках. Малыш удобно расположился в маминых объятиях. Судя по всему, частые перелеты его совершенно не пугают.

Виктория оделась по-летнему, она облачилась в атласные мини-шорты, белоснежный топ на бретельках, накинув поверх своего легкого наряда бежевый кардиган. Аутфит девушки дополнили балетки с лентами на щиколотках.

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