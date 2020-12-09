«Красоточка»: Бледанс в серебряном платье с дерзким декольте блеснула пышной грудью

Эвелина Бледанс работает сразу в двух проектах. Об этом актриса рассказала в своем Instagram. Она появляется на съемочной площадке сериалов «Сестрички» и «Стриптиз». Кадрами с последней актриса поделилась со своими фанатами.

Эвелина запечатлелась в компании Игоря Лифанова, который по сценарию является ее мужем. Позировала актриса в облегающем серебряном платье с дерзким декольте. Пышные формы Бледанс буквально не помещались в наряд. Сценический образ был дополнен высокими сапогами такого же оттенка. Фанаты принялись бурно обсуждать кадры со съемочной площадки.

«Красоточка! Невероятная! Шикарная женщина!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что на минувшей неделе 51-летняя Бледанс побывала на вечеринке в честь дня рождения Виктории Бони, которая прошла в одном из популярных ресторанов Москвы. Фанатов сильно удивила внешность актрисы. По мнению некоторых, Эвелина постарела или все-таки фотографии получились не очень удачными.

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