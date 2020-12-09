Внучка Софии Ротару позировала в мини-платье с трендовым принтом

Внучке Софии Ротару — Софии Евдокименко — в этом году исполнилось 19 лет. Девушка живет в США, где недавно обзавелась собственной квартирой, и получает образование в сфере дизайна. Помимо этого она развивается как блогер и имеет модельное прошлое.

Навыки работу на камеру София усвоила настолько хорошо, что буквально каждое ее фото в Instagram заслуживает отдельного внимания. На этот раз София позировала в мини-платье с леопардовым принтом и в белой спортивной обуви. Конечно же, не обошлось без защитной маски, которую девушка подобрала в тон наряду.

Недавно стало известно, что внучка Ротару выходит замуж. Ее избранником стал миллионер из списка Forbes Денис Жданов. Выбор девушки одобрили все родственники. Свадьбу влюбленные планируют сыграть в следующем году.

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