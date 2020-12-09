Как написать письмо Деду Морозу: видеоинструкция
Видео
Антитренды 2021 года: вещи, которые пора выбросить из гардероба
Видео

Кейт Миддлтон появилась на публике с клатчем любимого бренда Меган Маркл

Его стоимость составляет 255 фунтов стерлингов, порядка 25 000 рублей.

Кейт Миддлтон появилась на публике с клатчем любимого бренда Меган Маркл
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже вернулись из своего трехдневного турне по Великобритании. Вояж для поддержки тех, кто боролся с коронавирусом и работал в период пандемии, был осуществлен на королевском поезде. Заключительной его точкой стал Кардифф, где герцоги Кембриджские увиделись со студентами университета, а также посетили рождественский рынок.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Накануне супруги побывали в Эдинбурге, где Кейт вышла к публике в голубом пальто и с черным клатчем из змеиной кожи Strathberry. Модные эксперты сразу же заметили, что в руках герцогини был любимый бренд Меган Маркл. Герцогиня Сассекская выбирала эту шотландскую марку, когда жила в Лондоне.

Как пишет Daily Mail, клатч был распродан в течение буквально нескольких часов после того, как Кейт вышла с ним из поезда. К слову, цена его — 255 фунтов стерлингов, порядка 25 000 рублей.

Смотрите также:

 

Тэги

Кейт МиддлтонКейт Миддлтон и Меган МарклКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостиМеган Марклмода и стиль