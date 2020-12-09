Кейт Миддлтон появилась на публике с клатчем любимого бренда Меган Маркл

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже вернулись из своего трехдневного турне по Великобритании. Вояж для поддержки тех, кто боролся с коронавирусом и работал в период пандемии, был осуществлен на королевском поезде. Заключительной его точкой стал Кардифф, где герцоги Кембриджские увиделись со студентами университета, а также посетили рождественский рынок.

Накануне супруги побывали в Эдинбурге, где Кейт вышла к публике в голубом пальто и с черным клатчем из змеиной кожи Strathberry. Модные эксперты сразу же заметили, что в руках герцогини был любимый бренд Меган Маркл. Герцогиня Сассекская выбирала эту шотландскую марку, когда жила в Лондоне.

больше по теме Праздничный образ: Кейт Миддлтон появилась в алом пальто Alexander McQueen и шарфе с любимым принтом Герцоги Кембриджские встретились со студентами в Кардиффе.

Как пишет Daily Mail, клатч был распродан в течение буквально нескольких часов после того, как Кейт вышла с ним из поезда. К слову, цена его — 255 фунтов стерлингов, порядка 25 000 рублей.

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