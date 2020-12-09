Леди в желтом: Водянова в топе-бандо и канареечных брюках-палаццо предстала в гостиной

Наталья Водянова не зря слывет первой модницей. Переехав жить во Францию, девушка стала супермоделью и снискала любовь многомиллионной армии поклонников. При этом жена французского бизнесмена Антуана Арно активно занимается благотворительностью. Но главной страстью девушки остаются подиум и модельный бизнес. Ведь не зря после рождения первенца она поспешила вернуться в былую форму ради того, чтобы вновь блистать на показах мод. Старшему наследнику манекенщицы — Лукасу — исполнилось 18 лет. Он уже взрослый, но все еще живет с мамой и отчимом.

На одном из снимков Водянова продемонстрировала, что следит за тенденциями и новыми веяниями в моде. Девушка позировала в просторной гостиной, облачившись в стильные канареечные брюки-палаццо, этот фасон в сезоне осень-зима — 2020/21 на пике моды. Ко всему прочему, модель отдала предпочтение костюмной группе, сделав ставку на приглушенный желтый оттенок. Ее модный аутфит дополнили топ-бандо и жакет с «мужского плеча».

К слову, Наталья Водянова успела не только построить головокружительную карьеру в модельном бизнесе, став иконой стиля и красоты для многих девушек как в нашей стране, так и зарубежом. Ко всему прочему, она многодетная мама пятерых детей. От брака с британским аристократом Джастином Портманом она родила старших наследников: Лукаса, Неву и Виктора. В отношениях с французским бизнесменом появились младшие отпрыски: Максим и Роман. Прошлой зимой большое семейство перебралось в новый просторный дом.

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