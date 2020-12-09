«Смотрится безупречно»: Канделаки вышла в свет в асимметричном платье апельсинового цвета

Тина Канделаки — большая любительница сочных и ярких оттенков, используя их мастерски в своем гардеробе. Эту особенность ведущей заметила имидж-стилист Ольга Трофимова, которая прокомментировала для Teleprogramma.pro один из таких образов.

Журналистка вышла в свет в силуэтном платье на одно плечо трендового оттенка апельсина, накинув сверху сдержанное черное пальто, на ногах у звезды оказались лаковые лодочки. Лук Тина дополнила миниатюрной сумкой с четкой геометрией.

«В этом сезоне апельсиновый цвет приправлен оттенком карамели или корицы, имеет более глубокий тон, чем раньше. При этом переходит из сезона в сезон уже очень давно. И именно этот актуальный вариант предпочла Тина. Сочетание оранжевого и черного в ее образе смотрится элегантно и безупречно. Рerfecto! Архитектура образа составлена на четких линиях, которые создают в нем остроту», — прокомментировала Ольга.

Эксперт обратила внимание, что изящные туфельки, миниатюрная сумочка и лаконичная укладка отлично вписываются в аутфит Канделаки.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.