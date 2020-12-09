Праздничный образ: Кейт Миддлтон появилась в алом пальто Alexander McQueen и шарфе с любимым принтом

В заключительный день необычного тура по Великобритании Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Кардиффе. Напомним, что в трехдневную поездку герцоги Кембриджские отправились на королевском поезде. Их задача была поддержать и поблагодарить всех тех, кто работал во время карантина.

На встрече со студентами Кейт, как всегда, была неотразима. Герцогиня появилась в ярко-алом приталенном пальто Alexander McQueen, сшитом на заказ, а также шарфе и юбке со своим любимым принтом — тартан. В Кардиффе будущие король и королева не только встретились со студентами, но и посетили рождественский базар, где отведали горячего шоколада и пожарили зефир.

больше по теме Кейт Миддлтон пришла на встречу в пальто Alexander McQueen цвета хаки и шарфе за 1500 рублей Герцогиня Кембриджская уже выходила в свет в этом наряде.

Напомним, для Кейт поездка на королевском поезде стала первой за всю историю. Ранее она не удостаивалась такой чести.

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