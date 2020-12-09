«Красота в деталях»: Рудковская позировала в черном кружевном платье

Яна Рудковская решила пополнить галерею своих снимков и устроила профессиональную фотосессию. Бекстейджем со съемки она поделилась в своем Instagram. Блондинка позировала в черном кружевном платье в пол с короткими рукавами.

«Красота в деталях», — подписала видео Рудковская.

Подписчики оценили ролик.

«Женственность во всем, несмотря на работу и заботу о малыше. Как всегда шикарная! Как креативно!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Рудковская и Плющенко вновь стали родителями. В конце сентября у них родился малыш, которого выносила суррогатная мать. Мальчика назвали Арсений. Это второй совместный ребенок пары. От первого брака с Виктором Батуриным у блондинка есть двое сыновей. Сын от предыдущих отношений есть и у фигуриста.

Смотрите также: