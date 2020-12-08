«Подарок на именины от сестры»: Стриженова облачилась в пальто-пуховик для прогулки с собакой

Екатерина Стриженова раньше много снималась в кино, а теперь ведет ряд передач, включая «Доброе утро». Она восхищает поклонников не только моложавым видом, но и стильными образами. 52-летняя телеведущая умеет выглядеть женственно и подчеркивать достоинства фигуры. Она не часто выходит в свет, но если появляется на коровых дорожках, то всегда в броском наряде. Не удивительно, что женщина уже больше 30 лет счастлива в браке с Александром Стриженовым.

Недавно Стриженова красовалась на работе в юбке миди и жакете на запах. А так как она живет в загородном доме, то для прогулок выбирает практичные луки. Она уже хвасталась зимней курткой. А теперь телеведущая облачилась в пальто-пуховик темно-синего цвета с принтом. Она решила в нем пойти на прогулку с собакой Кексом. Екатерина показала изюминку своего образа. К пуховику прилагалась тканевая сумка в тон. Ее сразу облюбовал ее пес.

«Знаешь, по-моему. ему нравится. Кому же не будет нравится! Ты же мой золотой!» — отметила звезда.

Как оказалось наряд она не покупала. «Подарок на именины от сестры», — призналась Стриженова. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Одни одарили комплиментами ее шпица, а другие восхитились самой телеведущей. «Катя, это прекрасно», «Какая вы всегда стильная», «Не перестаю вами восхищаться», «Крутой пуховик», «Ой, собаке точно понравилось, такая сумка крутая», — прокомментировали кадры подписчики.

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