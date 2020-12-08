Светлана Лобода позировала в сливочном пальто и с сумкой Chanel стоимостью 500 тысяч рублей

Светлана Лобода в этом году решила отдохнуть и несколько месяцев провела с дочками в Греции, а также в Турции. Осенью артистка продолжила набираться сил. Свой день рождения она отпраздновала в Дубае, где закатила вечеринку для друзей, а потом улетела на Мальдивы, где провела время, по слухам, со своим таинственным возлюбленным. Лишь недавно она вернулась в Москву. Первым делом ей пришлось пополнить гардероб теплыми вещами.

Ранее Светлана похвасталась обновками, которые купила дочкам. Старшей девочке Евангелине она приобрела парку с мехом и модные ботинки на массивной подошве. А накануне певица вышла на прогулку в стильном лаконичном образе. Девушка позировала в лучах солнца в платье-рубашке и сливочном пальто в тон. Наряд дополнили черные ботфорты на каблуке, которые зрительно удлинили ноги звезды, а также дутая сумка Chanel стоимостью около 500 тысяч рублей.

«Мода должна помогать женщине, давать ей уверенности и помогать принять себя такой, какая ты есть — идеальной для этого мира», — заявила Лобода.

Поклонники восхитились не только тем, в какой форме находится артистка, но и ее чувством стиля. «Идеальная всегда и везде», «Полностью согласна с вами! С вас глаз не оторвать», «Никого моднее вас я не знаю», «Люблю одетую Лободу! Так она гораздо круче выглядит», «Очень уютный выходной лук», — прокомментировали пост подписчики. На этот раз Лобода позировала без дочек. Малышку Тильду, которой только два года, певица пока прячет от публики.

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