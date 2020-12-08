Лера Кудрявцева в зауженных брюках и жакете графитового цвета появилась на съемочной площадке

Телеведущая участвует в новом проекте. Скоро зрители увидят ее в комедии.

Лера Кудрявцева уже больше 25 лет работает в сфере шоу-бизнеса. Она вела различные передачи, а также концерты и премии. В копилке девушки также есть несколько ролей в кино. А вот с наступлением декабря телеведущая согласилась принять участие в съемках комедии.

Пока Лера не раскрыла детали сюжета. При этом в первый съемочный день она предстала в белоснежном костюме с длинным пиджаком-пальто. Съемки были в разных локациях включая ночной клуб. Телеведущая даже взяла в руки гитару и сыграла на камеру.

А на следующий день Кудрявцева снова оказалась на съемочной площадке. На этот раз она облачилась в брючный костюм графитового цвета. Зауженные брюки и жакет с подплечниками. Галстук в тон дополнил ее образ. Телеведущая выглядела безупречно.

«Моя королева», — восхитилась визажист звездой.

Вместе с ней снимаются в кино Михаил Владимиров и Жан Даниэль.

Поклонники тоже одарили Леру комплиментами. Ее образ произвел на них впечатление. Многие не могли поверить, что 49-летняя телеведущая обладает такой стройной фигурой.

«Вау, вот это костюм», «Такой роскошный цвет костюма», «Лера, просто сногсшибательная», «О, состав хороший! Ждем премьеры!», «Какой костюм, просто бомбический», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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