Зимняя элегантность: Водянова в джинсах с высокой талией и сливочном свитере снялась в ролике

Наталья Водянова уже давно живет во Франции. Девушка стала одной из самых известных российских топ-моделей. Она в этом году вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Влюбленные вместе уже девять лет. У них подрастают общие сыновья Максим и Роман. А также от предыдущего брака у девушки есть еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор, которые живут вместе с мамой и отчимом. В начале года они все вместе переехали в просторный особняк в Париже.

Для поклонников Водянова является иконой стиля. Так, на днях она снялась в ролике, подняв сокровенную женскую тему. Наталья предстала в кадре в джинсах с высокой талией и сливочном свитере. Она собрала волосы и надела очки. Звезда стояла в своем кабинете возле рабочего стола. Год назад модель призывала девушек не стесняться говорить о средствах личной гигиены, проблемах пубертата и взросления.

Поклонники отметили, что Водянова прекрасно выглядит. 38-летняя модель смогла произвести впечатление на публику даже в лаконичном повседневном образе. «Ох, какая у вас талия», «Вы затрагиваете такие острые темы», «Как вам удается выглядеть так молодо», «Очень зимняя», — стали писать пользователи Сети.

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