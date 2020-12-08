«Так приятно!»: Бондарчук в платье с пышными рукавами Chanel получила множество комплиментов

Светлана Бондарчук в этом году вышла замуж. Бывшая избранница Федора Бондарчука, спустя год совместной жизни с Сергеем Харченко, неожиданно решила их узаконить. 51-летняя бизнесвумен обладает стройной фигурой и моложавым видом. Она не побоялась стать невестой и надеть белое платье. А 6 декабря в Москве состоялся благотворительном вечере Action, который организовала светская львица.

В ресторане «Подмосковные вечера» Светлана предстала в изысканном наряде. Она облачилась в мини-платье с пышными рукавами-фонариками Chanel. Нюдовый наряд с узором позволил экс-модели показать стройные ноги. Туфли приглушенного фиолетового цвета с открытым носком и колье дополнили образ. На мероприятии Бондарчук появилась со своим новоиспеченным мужем. Сергей надел черный классический костюм.

«Девочки и мальчики так много приятных слов про мой образ с вечера Action! Так приятно! Спасибо вам! И конечно же моим вечным друзьям Алле Ахмадулиной и дому Chanel. Так важно чувствовать себя принцессой, а иногда даже королевой», — рассказала звезда.

К слову, Ведущими аукциона были Игорь Верник и Ксения Собчак. Последняя также выбрала необычное платье цвета омбре с эффектом глянца. Также гостями стали многие селебрити: Светлана Ходченкова, Надежда Михалкова, Надежда Сысоева, Инна Маликова, Альбина Джанабаева и другие известные личности.

«Несмотря на змеиное платье, сделали большое доброе дело вчера — собрали более 60 млн рублей на аукционе Action! Уже 10 лет мы вместе», — отметила в соцсети телеведущая.

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