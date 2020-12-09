Как звезды украшают свои дома к Новому году
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Как звезды украшают свои дома к Новому году

Фантазии некоторых знаменитостей удивляют.

Как звезды украшают свои дома к Новому году
Кети Топурия уже украсила дом к Новому году / фото instagram.com/keti_one_official/

Уходящий 2020 год выдался непростым, и чтобы как-то поднять настроение в серых буднях, нужно устроить себе праздник. А чтобы приблизить главный день в году и создать атмосферу волшебства — поставить дома елку!

В последнее время все больше внимания люди уделяют украшению интерьера и елки: стараются ежегодно менять декор, с фантазией подходят к выбору аксессуаров. Знаменитости — не исключение, каждый год в их домах появляются шикарные елки и декорации к празднику.

Кто из звезд уже приготовился к Новому году и создал себе настроение — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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