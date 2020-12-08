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«Выглядит бомбически!»: Канделаки стильно сочетала пальто оверсайз цвета фуксии с классическими брюками

Эксперт моды Ольга Трофимова заметила, что ведущая искусно использует сочные тона в одежде.

«Выглядит бомбически!»: Канделаки стильно сочетала пальто оверсайз цвета фуксии с классическими брюками
Тина Канделаки. Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/

Тина Канделаки вышла на публику в сочном осеннем образе, примерив длинное пальто оттенка фуксии и классические черные брюки.

Столь яркий аутфит привлек внимание профессионального имидж-стилиста Ольги Трофимовой, которая специально для Teleprogramma.pro рассказала о его сильных сторонах.

Тина Канделаки.
Тина Канделаки. Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/

«Роскошная фуксия смотрится с черным очень модно. И нужно отдать должное Тине в умении использовать сочные краски в своей одежде. Легкая голливудская укладка на одну сторону, плюс пальто оверсайз, являющееся трендом в этом сезоне, плюс брюки прямого кроя и водолазка в сочетании черного и бежевого, — все это смотрится стильно и лаконично, но, исходя из цветового сочетания, совершенно бомбически!» — сказала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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