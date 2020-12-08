«Образ в десяточку!»: Ходченкова примерила платье-комбинацию поверх пушистого свитера

Светлана Ходченкова часто радует своих поклонников стильными образами, вдохновляя их на новые луки. Это не осталось незамеченным профессиональным имиджмейкером-стилистом Ларисой Тимиряевой. Эксперт прокомментировала один из ее аутфитов специально для Teleprogramma.pro, объяснив, чем именно примечателен образ, и что в нем отвечает современным трендам.

Актриса отметилась на публике в пушистом свитере с рукавами «три четверти», поверх которого надела платье-комбинацию с мерцающим эффектом. Завершила стайл звезда сумочкой Bulgari.

«Модный ахромный образ. Вязанное трикотажное платье-комбинация в бельевом стиле и объемный вязаный свитер, поверх которого оно надето, создают ощущение единого ансамбля — двойку в total black, в модной тенденции сочетания несочетаемого и разницы текстур. Металлизированная люрексовая нить в платье помогает обозначить его и добавить шика.

Сумочка — не просто часть образа, а акцент и точка, завершающая предложение, в данном случае аутфит. Мода на геометрические формы отразилась в модных сумках. Так что сумка трендовая и добавляет контраста формой и фактурой, а металлизированный блеск гармонично сочетается с люрексовой нитью. Образ в десяточку! Его очень интересно рассматривать», — разложила по полочкам стиль Ходченковой эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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