С колпаком Деда Мороза на голове: 42-летняя Климова в джинсах-бойфрендах позировала у новогодней елки

Не секрет, что у Екатерины Климовой четверо детей — 18-летняя Елизавета, 14-летний Матвей, 12-летний Корней и пятилетняя Белла. К слову, второй муж актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» — Игорь Петренко в этом вопросе свою экс-возлюбленную обошел. У него пятеро детей: двое сыновей от брака с Климовой и три дочки от нынешней избранницы Кристины Бродской.

В одном из интервью актриса призналась, что лишь со стороны многим может показаться, что ее жизнь лишена всяких переживаний. На самом деле Екатерина, как и другие мамочки, чувствует свою вину из-за того, что оставляет детей на бабушек, отправляясь на гастроли, съемки или деловые встречи — мероприятия связанные с работой.

Несмотря на всю занятость, Екатерина старается находить время и на себя. Девушка не так давно поучаствовала в фотосессии и поделилась свежим кадром в Stories личного микроблога. Перед объективом камеры она предстала в трендовых джинсах-бойфрендах, песочном джемпере и колпаке Деда Мороза. Актриса позировала у новогодней елочки, украшенной игрушечными снежинками, мишурой и шарами.

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