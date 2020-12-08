«Все прекрасно»: Лопырева в белоснежном комбинезоне с кейпом из перьев восхитила стилиста

Модель в необычном образе устроила фотосессию на побережье. Ее аутфит оценила для портала Teleprogramma.pro Марина Корабель.

Виктория Лопырева уже длительное время не приезжает в Россию. В начале года она покинула Москву с сыном Марком Лео, а также мужем Игорем Булатовым. Они посещали теплые страны, а не так давно девушка вернулась в Дубай, где в очередной раз организовала фестиваль «Матрешка». Модель привыкла всегда выглядеть безупречно. Она регулярно облачается в роскошные вечерние наряды, а в обычной жизни отдает предпочтение люксовым маркам.

После фестиваля, на котором Виктория отметилась в алом платье из бархата, она также устроила фотосессию на побережье. Девушка для такого случая облачилась в белоснежный комбинезон без рукавов с широкими брюками палаццо. Наряд дополнял кейп, расшитый перьями. Накидки стали популярны в этом году, особенно в свадебных образах. Лопырева сделала объемную прическу и макияж с акцентом на глаза.

Для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит Марина Корабель.

«Роскошный образ Виктории! Все прекрасно — и силуэт, и ткань, и фактура на необычной накидке. Вполне себе может быть как коктейльным, так и вечерним образом для смелых девушек. А без такой экстраординарной накидки получится вполне себе базовый белый комбинезон. А акцентный макияж и легкие волны прекрасно дополняют образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является стилистом, парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

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