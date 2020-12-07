«Слезы текли»: Подольская в кожаной юбке миди и карамельных сапогах поддержала сына

Наталья Подольская недавно снова стала мамой. Она подарила еще одного сына Владимиру Преснякову. Мальчик получил имя Иван. Также у артиста есть старший наследник Никита от отношений с Кристиной Орбакайте. Теперь певица привыкает к новому распорядку дня, так как теперь ее внимание сосредоточено на малыше, которому всего один месяц. При этом она старается выходить в свет, видеться с друзьями и уделять время близким.

Минувшие выходные Наталья провела в домашней обстановке. Она готовила и нянчилась с малышом, а также нарядила новогоднюю елку. Певица радовалась простым мелочам. А 7 декабря состоялся отчетный концерт, в котором принял участие пятилетний наследник пары. Он давно полюбил танцы, поэтому еще в начале года артистка стала водить его на занятия. Подольская и Пресняков поддержали сына во время его дебюта на сцене.

Певица для такого случая облачилась в рубашку с принтом и стильную кожаную юбку миди карамельного оттенка, которая сочеталась с рыжими сапогами. Пресняков оделся с женой в одной цветовой гамме. Артемий с другими малышами станцевал на сцене. Он чувствовал себя уверенно и четко выполнял все связки. В зале сидела его тетя Юлиана и двоюродные сестренки.

«Спасибо за счастье быть родителем! Сегодня был первый выход на сцену у Темы. Он участвовал в отчетном концерте балета Аллы Духовой „Тодес“. Мы вместе с Вовой просто рыдали от эмоций. Оба. И он и я! Нас трясло, слезы текли ! Я таких эмоций в жизни еще не испытывала никогда! Я никогда не забуду этот момент. Сегодня я стала еще больше понимать свою маму», — поделилась Наталья.

Поклонники поздравили мальчика, а также восхитились тем, как выглядит певица после родов. «Какой прикольный мальчишка, сплошной позитивчик, а по другому и быть не может», «Какой он у вас клевый и зажигательный», «Какой Тема умничка!!! Выступление потрясающее!!!», «Вы уже такая стройняшка», — прокомментировали пост подписчики.

Сморите также: