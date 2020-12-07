Под цвет глаз: Полина Гагарина в атласном платье в пол синего цвета предстала на сцене

Полина Гагарина в этом году работает не меньше обычного. Певица хоть и не дает концертов из-за пандемии коронавируса, зато снимается в разных проектах. А в декабре стартовали съемки новогодних передач и состоялись премии, которые стали последними светскими мероприятиями в 2020 году. Так 5 декабря в «ВТБ Арене» прошел концерт фестиваля «Песня года». В зале было всего 25% зрителей от возможного количества, а артисты сдали тесты на коронавирус.

Ведущей вечера была Лера Кудрявцева. Она в черном силуэтном платье вручала награды и объявляла выступления звезды вместе с Сергеем Лазаревым. В этот день Полина появилась на сцене несколько раз. Сначала она предстала в мини-платье с корсетом. Наряд позволил ей подчеркнуть точеную фигуру. Артистка красовалась перед фотографами.

А вот позже Гагарина исполнила свой новый хит «Ты не целуй». На сцену она поднялась уже в синем платье в пол с ниспадающими рукавами. Наряд с акцентом на плечах и талии идеально сел на ее фигуру. Девушка сделала легкие локоны и неброский макияж. Награду она получила из рук Ларисы Долиной, которая предстала в фиолетовом платье миди с широкими рукавами. Полина была названа лучшей певицей.

Поклонники были очарованы ее праздничными образами. многие отметили, что давно не видели ее такой красивой. «Какая красивая», «В этих глазах можно утонуть», «От нее бросает в дрожь», «Такая хрупкая», «Очень нежная», «Безумно красивые наряды», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. Напомним, что в этом году певица рассталась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. В начале зимы она подала на развод.

Смотрите также: