В серебристых тонах: Кабаева в силуэтном платье-сорочке до щиколотки появилась на фотосессии

37-летняя Алина Кабаева крайне редко дает интервью. Подопечная Ирины Винер мало интересуется светской жизнью. Еще с юности вся ее жизнь была подчинена определенному распорядку, и большую часть времени отнимали именно тренировки. При этом бывая в поездках, спортсменка баловала себя обновками, отправляясь на шопинг. Для этого Алине приходилось откладывать карманные деньги. По словам гимнастки, в детстве изящные наряды ей из-за рубежных поездок привозил отец.

Кабаева считает, что нет ничего важнее личного стиля — собственного я. Поэтому гимнастка никогда не следовала веяниям моды. Алине хотелось выглядеть оригинально, этому она научилась у своего тренера Ирины Винер, которая всегда отличалась тонким вкусом.

На одной из фан-страничек Кабаевой появилось ее памятное фото, которое было сделано во время одной из фотосессий. Позже этот же кадр публиковали и в фотогаллереях. Спортсменка примерила серебристое силуэтное платье-сорочку на бретельках. Алина отдала предпочтение вечернему наряду длиной до щиколотки. К своему лаконичному аутфиту она подобрала туфли-лодочки на шпильке. А вот длинные локоны гимнастка оставила распущенными.

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