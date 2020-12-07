Две леди: Ходченкова в сливочном платье в пол сделала фото с Михалковой в ресторане

Светлана Ходченкова в начале года почти не появлялась на публике. Она ходила на занятия по танцам и готовилась к съемкам в новых проектах. Однако в конце года артисты стали появляться на премиях, новогодних концертах и других мероприятиях. Из-за пандемии коронавируса многие из них соскучились по светской жизни. Так, 6 декабря в Москве состоялся благотворительный вечер Action, который организовали Светлана Бондарчук и Евгения Попова.

Мероприятие прошло в столичном ресторане «Подмосковные вечера». Ведущими были Ксения Собчак и Игорь Верник, а в зале за столиками разместились многие известные персоны: Инна Маликова, Альбина Джанабаева, Александр Петров и другие селебрити. Ходченкова для такого случая облачилась в мерцающее платье в пол сливочного цвета с черным поясом. Наряд Александра Терехова подчеркнул ее точеную фигуру. Она собрала волосы в хвост, открыв изящную шею.

Светлана повстречала Надежду Михалкову. 34-летняя актриса почти не ходит на светские рауты, поэтому привлекла к себе внимание. Она сделала акцент на ногах, надев мини-юбку, жакет с принтом и черную блузку.

«Вчера на Action представили фильм «Пароль: 18Элиза1570″», — похвасталась Ходченкова.

Поклонники восхитились красотой актрис. Многие отметили, что они прекрасно выглядят. «Светлана, вы как всегда прекрасна», «Надя такая юная», «Вы — фантастически красивая, просто даже нереально красивая!», «Вот это наряд у вас», «Михалкова прекрасна, такие ножки стройные», «Классная компания», — прокомментировали пост подписчики.

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