«Прекрасный вечер»: Инна Маликова в атласном платье миди с рукавами-буфами вышла в свет

Инна Маликова родилась в звездной семье. Ее папа композитор Юрий Маликов, а брат известный певец Дмитрий Маликов. Девушка продолжает дело отца. Она стала руководителем и солисткой группы «Новые самоцветы». Также девушка унаследовала красоту своей мамы, танцовщицы, Людмилы Вьюнковой. Поклонники не перестают восхищаться стройной фигурой 43-летней артистки, а также ее чувством стиля.

Недавно Инна посетила премию «Виктория!». Тогда певица облачилась в мини-платье с открытыми плечами. Она выглядела женственно, а ее наряд напоминал праздничную обертку. До конца года остаются считанные недели, поэтому завершаются съемки праздничных мероприятий, а также проходят последние светские рауты. Так, 7 декабря Светлана Бондарчук и Евгения Попова организовали благотворительный вечер Action, который прошел в ресторане «Подмосковные вечера».

Ведущими мероприятия были Ксения Собчак и Игорь Верник. Перед публикой Инна появилась в элегантном платье миди из черного атласа с рукавами-буфами. Она собрала волосы в низкий хвост с пробором, а также сделала нежный макияж. Туфли на шпильке в тон наряда дополнили аутфит. На этом вечере она повстречала Альбину Джанабаеву, а также других коллег.

«Уже 10 лет прекрасные Светлана и Евгения проводят один из самых масштабных благотворительных вечеров Action. Ежегодная традиция, которая объединяет талантливых режиссеров, актеров, продюсеров, сценаристов в желание помогать. Ведь так важно не оставаться неравнодушными особенно в наше время. Спасибо за прекрасный вечер и ваше большое, доброе дело!» — написала Маликова.

Смотрите также: