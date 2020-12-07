«К вечеру готова»: Альбина Джанабаева в костюме-тройке с пайетками предстала на светском рауте

Альбина Джанабаева счастлива в браке с Валерием Меладзе. У них в 2004 году родился общий сын Костя, также они воспитывают младшего отпрыска — Луку. Влюбленные редко вместе появляются на публике и почти не показывают своих детей.

Так как концерты многих звезд отменились из-за пандемии коронавируса, этой осенью Альбина смогла больше времени уделить близким. А вот муж певицы расстроен, что даже новогодние гуляния были запрещены в этом году. К слову, от новогодних съемок никто отказываться не стал. Время от времени звезды получают приглашения на различные закрытые мероприятия. Так, в понедельник, 7 декабря, Джанабаева отправилась на благотворительный аукцион Action.

Ведущими мероприятия были Ксения Собчак и Игорь Верник. Посиделки в ресторане «Подмосковные вечера» организовали Светлана Бондарчук и Евгения Попова. Для выхода в свет Альбина выбрала элегантный черный костюм-тройку. Жилетке с пайетками сделала образ праздничным. Наряд певица дополнила удобными лаковыми туфлями, а также сделала локоны и неброский макияж, подчеркнувший ее красоту.

«Костюм-тройка — беспроигрышный вариант для любого события! К вечеру готова», — отметила артистка.

Поклонники восхитились красотой девушки, многие одарили ее комплиментами. «Красивая такая Альбина», «Во всем ты душенька прекрасна», «Вы очень красивая, вам идут брючные костюмы и укладка такая», «Просто какая-то нереальная», «Очень стильно», «Вам очень идет!», «Настоящая королева!» — прокомментировали пост подписчики.

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