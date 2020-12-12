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Выбираем наряд на Новый год на примере звезд

Мировые эксперты моды уже рассказали, как нарядиться для встречи 2021 года. А мы нашли эти модные вещи в гардеробах актрис и телеведущих.

Выбираем наряд на Новый год на примере звезд
Звезды на Новый год. Фото: Инстаграм

Юлия Барановская одной деталью смогла превратить блузку и брюки в нарядный дуэт. Широкий пояс сделал образ цельным, продуманным. Неплохой вариант для новогодней вечеринки с детьми.

Юлия Барановская. Фото
Юлия Барановская. Фото: Инстаграм

Актриса Кристина Асмус тут просто Дюймовочка. Ее корсет — вполне себе вечерний вариант. К тому же это самые модные рукава сезона. Пышные фонарики или бутоны делают любую блузку нарядной, при этом юбка или брюки могут быть самыми повседневными.

Актриса Кристина Асмус. Фото
Актриса Кристина Асмус. Фото: Инстаграм

«Металлическая» Лобода радует хозяина года. Все как любит Бык: много металла на руках, шее, поясе. Бахрома, широкие плечи, золотая сетка. Одним словом, шик, блеск, красота.

Светлана Лобода. Фото
Светлана Лобода. Фото: Инстаграм

У певицы Жасмин идеальный костюм для встречи Нового года. Здесь три модных тренда — цвет, глиттер (то есть блеск) и классический силуэт. После официальной части пиджак можно скинуть и стать королевой вечеринки, танцуя до утра.

Певица Жасмин. Фото
Певица Жасмин. Фото: Инстаграм

Валерия в любимом цвете Белого Металлического Быка. Такой оттенок нарядов сейчас остро актуален. Белое серебро, металлические цепи — похоже, Валерия готова схватить Быка за рога.

Валерия. Фото
Валерия. Фото: Инстаграм

Советы профи

Анвар ОЧИЛОВ, топ-стилист:

Красное не надевать

✔ Не экспериментируйте с красным. Не стоит раздражать и провоцировать Быка — он этот цвет не любит. Считается, что удачу принесут все металлические оттенки, а также белый и зеленый.

✔ Для домашнего праздника многие женщины не станут покупать новое платье. Но Бык у нас Металлический, поэтому используйте массивную бижутерию. Аксессуары золотых или серебряных цветов сделают образ праздничным.

✔ Актуальны две крайности: образ учительницы — черно-белая гамма, строгий силуэт либо пиджаки или платья с пайетками и прочим блеском.

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Тэги

ВалерияЖасминКристина АсмусНовый год 2021Светлана ЛободаЮлия Барановская