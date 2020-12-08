Антитренды 2021 года: вещи, которые пора выбросить из гардероба

Что лучше не надевать на себя, если хочется быть модной.

Модницам всегда хочется выглядеть с иголочки. Но для этого мало просто следить за коллекциями именитых дизайнеров, бывать на показах и иметь чутье, на что сделать акцент. Важно следить и улавливать еще и антитренды, потому что модный провал может произойти даже из-за неправильно выбранного цвета платья или туфель.

От чего в следующем году стоит избавиться в гардеробе или хотя бы убрать на дальнюю полку до лучших времен, расскажет актриса и модный эксперт Анна Бжедугова.

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