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Звездный гость

38-летняя Арнтгольц в платье-смокинге и лодочках на шпильке появилась в студии «Жди меня»

Эту программу актриса ведет в паре с Александром Лазаревым – младшим.

38-летняя Арнтгольц в платье-смокинге и лодочках на шпильке появилась в студии «Жди меня»
Татьяна Арнтгольц. Фото: Instagram.com/tarntgoltsofficial

38-летняя Татьяна Арнтгольц не только снимается в кино и играет в театре, она также заявила о себе как о телеведущей. Вместе с Александром Лазаревым – младшим актриса ведет программу «Жди меня» на НТВ. Ранее эта передача выходила на Первом канале с Марией Шукшиной и Игорем Квашой. Состав ведущих с тех пор менялся несколько раз. Сама Арнтгольц отмечала, что переживает за каждого героя программы, принимая их истории близко к сердцу.

У Татьяны есть одиннадцатилетняя дочка Маша от первого мужа Ивана Жидкова. Не так давно стало известно, что актриса вышла замуж за Марка Богатырева. Об этом журналистам рассказал актер из сериала «Кухня». По словам возлюбленного Татьяны, вторая половинка для него в первую очередь заботливая мама, любимая мама, а уже потом актриса.

Актриса Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев-младший
Татьяна Арнтгольц в платье-смокинге позировала в студии программы «Жди меня» с Александром Лазаревым – младшим. Фото: Instagram.com/tarntgoltsofficial

На одной из фан-страничек Татьяны Арнтгольц появилось фото, которое сама актриса ранее публиковала в личном профиле. В кадре звезда позировала вместе с Александром Лазаревым – младшим. Актриса примерила трендовое платье-смокинг, о моде на этот предмет женского гардероба рассказывала еще Эвелина Хромченко. Свой аутфит Татьяна дополнила нюдовыми туфлями-лодочками на шпильке.

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