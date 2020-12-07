Кейт Миддлтон пришла на встречу в пальто Alexander McQueen цвета хаки и шарфе за 1500 рублей

Герцогиня Кембриджская уже выходила в свет в этом наряде.

Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в трехдневное турне по Великобритании на королевском поезде. Приурочено оно окончанию второго локдауна. Во время поездки герцоги Кембриджские встретятся с медиками, учителями, школьниками, волонтерами и узнают, как для них прошел карантин.

В начале своего пути Кейт и Уильям провели встречу на железнодорожном вокзале Лондона, где поблагодарили работников транспорта. Миддлтон появилась в пальто Alexander McQueen цвета хаки и шарфе Yorl Scarves в клетку. Его можно приобрести за 21 доллар (примерно 1500 рублей). К слову, в этом же пальто Миддлтон была замечена в январе этого года во время поездки в Брэдфорд.

Тур герцогов Кембриджских по Великобритании продлится до 8 декабря. Для Кейт поездка на королевском поезде стала дебютной. Ранее она не удостаивалась такой возможности.

Смотрите также: