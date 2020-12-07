Пугачева позировала в черном мерцающем платье с открытыми плечами

На одной из фан-страниц появился снимок Примадонны.

К черному цвету у Аллы Пугачевой особая любовь. Сценические платья, повседневные образы — этот оттенок преобладает в гардеробе Примадонны. В наряде такого же оттенка она позировала на снимке, который был опубликован на одной из фан-страниц в Instagram.

Алла Борисовна позировала в черном мерцающем платье с открытыми плечами. На волосах она сделала гладкую укладку, на которую сразу отреагировали многие фанаты.

«Так идут прямые волосы! Королева красоты! Какая красивая с такой прической!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Алла Пугачева утеплилась к зиме белой шубкой из норки и пушистой ушанкой Певица не отказывается от натурального меха.

Напомним, 71-летняя Пугачева замужем за Максимом Галкиным, который стал ее пятым мужем. У пары растут двойняшки Лиза и Гарри. В этом году они стали первоклассниками.

Смотрите также: