«Нереально красивая!»: Лобода запечатлелась в купальнике Dior

Недавно Светлана Лобода с размахом отметила свой день рождения. Выбор пал на Дубай. Торжественная часть празднования плавно перетекла в пляжный отдых. Курорт настолько заворожил певицу, что она до сих продолжает делиться в своем Instagram снимками оттуда и даже мечтает жить там.

«За этот год я полюбила это место…сильно. Хочу жить там, где тепло… всегда», — написала Лобода.

На фото Светлана позировала в купальнике Dior в черно-белую полоску на фоне сияющих небоскребов. Фанаты отреагировали на снимок и написали сотни комментариев.

«Нереально красивая! Прекрасная! Любим Вас, Светлана Сергеевна!», — писали пользователи Сети.

больше по теме «Шикарная!»: Лобода в ярком бикини блеснула округлыми бедрами Артистка поделилась снимком в своем Instagram.

Напомним, в день рождения Лобода блеснула обручальным кольцом на безымянном пальце. Кто даритель – певица не называет. Свою личную жизнь она продолжает держать в тайне.

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