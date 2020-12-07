«Привлекает внимание»: Володина прогулялась в ультрамариновом пальто с воротником-стойкой и платком на плече

Василиса Володина вышла на публику в модном пальто ультрамаринового оттенка. Телеведущая накинула на плечо платок в тон одеянию и облачила руки в черные кожаные перчатки. Образ звезды притягивал взгляды окружающих, но что думает о нем профессионал? Имиджмейкер-стилист Елена Бестави прокомментировала его специально для Teleprogramma.pro.

«Цвет пальто слишком ярок для внешности Василисы. Он очень сильно привлекает к себе внимание и отвлекает от лица нашей героини. Этот оттенок очень хорошо смотрится на брюнетках, дамах с яркой внешностью. Выбирая наряд, нужно всегда думать, а не перетянет ли он внимание на себя. Ведь мы выстраиваем коммуникацию с миром не одеждой, а в первую очередь нашим лицом. Каждого из нас природа наделила уникальной внешностью и одежда — это та рама, которая должна только подчеркивать картину, данную нам ею.

Отмечу интересный вариант платка, это очень модно, актуально и всегда добавляет элемент некоторой изысканности. Но выбран не тот оттенок перчаток. На платке три цвета: синий, белый и черный. Было бы очень элегантно, если бы Василиса выбрала белые перчатки. Если представить, что на одной руке лежит белый кубик, а на второй черный, нам всегда будет казаться, что второй более тяжелый. Вот и здесь черные перчатки утяжеляют образ, поэтому белый цвет в данном случае предпочтительнее», — сказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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