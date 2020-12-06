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«Малышка на миллион»: Анфиса Чехова в силуэтном алом платье рассказала о финале «Модели XL»

Телеведущая опубликовала снимки с итоговой программы в своем Instagram.

«Малышка на миллион»: Анфиса Чехова в силуэтном алом платье рассказала о финале «Модели XL»
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Накануне была названа победительница второго сезона шоу «Модель XL», ведущей которого была Анфиса Чехова. В финальном выпуске теледива появилась в силуэтном платье в пол алого цвета с асимметричной линией декольте. Телеведущая опубликовала снимки с итоговой программы в своем Instagram.

«Они смелые красотки, доказавшие что и в размере XL можно быть счастливой и сногсшибательной. Но победительница могла быть только одна из них. Ею стала Ника Обрамова. Малышка на миллион!», — написала Чехова.

К слову, некоторые подписчики Чеховой остались не довольны решением судей. Свои мнения они писали в комментариях.

Напомним, недавно Чехова устроила себе сразу два отпуска практически подряд. Сначала телеведущая наслаждалась теплым океаном на Мальдивах. А по возвращению в Москву, решила продлить свое лето и отправилась с Дубай.

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