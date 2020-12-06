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Стильная модница: Лиза Галкина в лавандовом пальто позировала рядом с братом Гарри

В этом году дети Примадонны стали первоклассниками.

Стильная модница: Лиза Галкина в лавандовом пальто позировала рядом с братом Гарри
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/garri_galkin

Лиза и Гарри Галкины в этом году пошли в первый класс. Своими успехами они радуют звездных родителей и сотни тысяч фанатов. Не остаются без внимания и наряды юной модницы, в которых она позирует на фото. На этот раз снимок двойняшек появился на одной из фан-страниц в Instagram.

Лиза запечатлелась рядом с братом Гарри. Она нарядилась в лавандовое пальто, а волосы оставила распущенными.

«Славные дети! Ангелы! Смотрю и кайфую – такие милашки!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкина стали мужем и женой девять лет назад. Для Примадонны, у которой есть старшая дочь – 49-летняя Кристина Орбакайте, этот брак стал пятым, а для юмориста – первым.

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