Добавила кружева: Пугачева подчеркнула стройные ноги джинсами скинни

Те времена, когда Алла Пугачева боролась с лишними килограммами, далеко позади. Теперь стройности Примадонны фанаты могут только завидовать, ведь в Сети периодически появляются снимки, на которых Алла Борисовна демонстрирует свою фигуру.

На этот раз фото было опубликовано на одной из фан-страниц звездного семейства. 71-летняя Пугачева позировала в голубых джинсах скинни и ажурной белой блузе с открытыми плечами.

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Напомним, последние девять лет Примадонна счастлива в браке со своим пятым мужем Максимом Галкиным. У пары растут двое детей – Лиза и Гарри. В этом году они стали первоклассниками. Двойняшки также уже обзавелись своей армией фанатов – за их успехами в соцсетях следят сотни тысяч фанатов. Также у Аллы Борисовны есть дочь – 49-летняя Кристина Орбакайте.

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