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Добавила кружева: Пугачева подчеркнула стройные ноги джинсами скинни

Снимок появился на одной из фан-страниц зведного семейства.

Добавила кружева: Пугачева подчеркнула стройные ноги джинсами скинни
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Те времена, когда Алла Пугачева боролась с лишними килограммами, далеко позади. Теперь стройности Примадонны фанаты могут только завидовать, ведь в Сети периодически появляются снимки, на которых Алла Борисовна демонстрирует свою фигуру.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/garri_galkin

На этот раз фото было опубликовано на одной из фан-страниц звездного семейства. 71-летняя Пугачева позировала в голубых джинсах скинни и ажурной белой блузе с открытыми плечами.

Напомним, последние девять лет Примадонна счастлива в браке со своим пятым мужем Максимом Галкиным. У пары растут двое детей – Лиза и Гарри. В этом году они стали первоклассниками. Двойняшки также уже обзавелись своей армией фанатов – за их успехами в соцсетях следят сотни тысяч фанатов. Также у Аллы Борисовны есть дочь – 49-летняя Кристина Орбакайте.

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