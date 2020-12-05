Нескучный вечер: Лопырева в алом платье-рыбке из шифона вышла на ковровую дорожку в Дубае

Модель провела вечер на фестивале «Матрешка». Она выбрала женственный образ для выхода в свет.

Виктория Лопырева недавно приехала в ОАЭ. В этом году она предпочитает проводить время на море. Девушка несколько месяцев находилась в Турции с сыном Марком Лео и мужем Игорем Булатовым.

Она наслаждалась хорошей погодой, каталась с друзьями на яхте и устраивала фотосессии. А минувшей осенью модель улетела в эмират Дубай, где теперь ведет светский образ жизни. Девушка пополнила гардероб дизайнерскими нарядами, посетив бутик сирийского модельера.

Накануне Виктория устроила фотосессию. Она облачилась в красное платье в пол с пайетками. Девушка открыла одно плечо и продемонстрировала стройные ноги благодаря разрезу на подоле. Во время съемок она держала за руку подросшего сына. Марк Лео предстал в белой рубашке и песочных мини-шортах. Малыш очаровал всех присутствующих на фотосессии.

А на следующий день Лопырева отправилась на фестиваль «Матрешка», который помогает организовывать не первый год. Модель выбрала для мероприятия похожее алое платье-рыбку в пол со шлейфом. Наряд из шифона был расшит пайетками и бисером. Блондинка подчеркнула свою стройную фигуру. Она также сделала яркий макияж и распустила волосы. На ее шее красовалось колье с бриллиантами.

«Очень красиво!», — заявила подруга модели, которая засняла ее появление на ковровой дорожке. Девушке пришлось попозировать фотографам, а потом она прошла в зал, где насладилась красочным вечером. В этот день жена Булатова получила множество комплиментов.

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