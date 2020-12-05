«Все ушло в брошь»: Кудрявцева в белоснежном комбинезоне и меховых уггах восхитила Лазарева

Лера Кудрявцева в последнее время стала чаще появляться на светских раутах. Девушка регулярно снимается в телевизионных передачах, а также порой ведет премии и концерты. В этом году из-за пандемии коронавируса она почти не появлялась на публике. Ей удалось осенью стать ведущей «Детской новой волны». А с наступлением декабря стартовали съемки новогодних проектов. В очередной раз прошел фестиваль «Песня года».
На днях Лера увиделась с Сергеем Лазаревым. Несколько лет назад они были парой, а теперь поддерживают дружеские отношения. 5 декабря они пришли в «ВТБ Арену». Телеведущая предстала в белоснежном комбинезоне с капюшоном и принтом в виде звезд. Наряд дополнили меховые черные угги с рисунком. Кудрявцева уже была с укладкой и вечерним макияжем. Ее прическу украсила заколка-брошь, усыпанная камнями.
«Лер, ну неплохо для „Песни года“», — похвалил ее с иронией Лазарев. «У тебя тоже черно-белое», — отметила девушка. «Добрый вечер, дорогие друзья», — сразу вошел в роль певец.
Они подошли к зеркалу и стали красоваться в свои нарядах. Сергей тоже был облачен в спортивный костюм черного цвета и кроссовки с белыми шнурками.
«В эпоху коронавируса денег на костюмы нет», — пошутила Кудрявцева.
«Все ушло в брошь! Красавица, бог ты мой! Ты так проснулась, такая красивая?» — пошутил артист.
Лазарев обожает шутить и подтрунивать над своей подругой. На этот раз он высмеял ее угги. Однако телеведущая к этому привыкла, поэтому не стала обижаться.
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