По-королевски: Нетребко в «изумрудном» платье в пол со сверкающим кейпом поднялась на сцену

Анна Нетребко в этом году смогла отдохнуть, так как три месяца провела в самоизоляции в Вене. А в сентябре артистка переболела коронавирусом, около месяца проведя сначала в больнице, а потом дома. Однако она быстро восстановилась и в середине осени вернулась к гастролям. Певица провела время в Краснодаре в гостях у папы вместе с сыном Тьяго, а потом приехала в Санкт-Петербург, где теперь выступает для публики.

На днях Анна побывала в Москве, где получила премию имени К. С. Станиславского. Певица была горда тем, что ее труд оценили, но сразу после мероприятия она вернулась в культурную столицу. Днем артистка гуляет по городу и посещает музеи, а вечером предстает перед зрителями. 4 декабря Нетребко выступила на сцене Мариинского театра. Она исполнила серенаду в «изумрудном» платье в пол, расшитом стразами и пайетками. Также наряд дополнил кейп со шлейфом в тон. Оперная дива сделала высокую прическу и вечерний макияж.

«Серенады… они такие», — заявила звезда.

Многие поклонники были сражены ее нарядом. Некоторые отметили, что не видели ничего более красивого, а исполнение серенады зрителей привело в восторг. «Аааа любимая! Скорее бы запись концерта», «Сколько раз слышала этот романс в вашем исполнении на разных сценах мира. И каждый раз новые артистические краски!», «Чудесно! А платье потрясающее», «Великая, прекрасная, неповторимая», «Это был прекрасный вечер! Волшебство вошло в нашу жизнь!», «Восторг и восхищение! Вами, неподражаемая Анна!» — прокомментировали кадры с концерта подписчики.

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