«Не могу больше!»: Кожевникова в нежно-розовом пальто и ботфортах уехала из дома

Мария Кожевникова решила продемонстрировать свое чувство юмора фанатам. Она опубликовала снимок в своем Instagram, на котором запечатлелась у машины на дороге.
«Психанула! Не могу больше дома. Кто угадает куда?!» — написала Кожевникова.
На снимке актриса позировала в нежно-розовом пальто, которое украшено черной вышивкой и ботфортах на квадратном каблуке. Волосы оставила распущенными, сделав легкие локоны. Фанаты предположили, что Мария отправилась веселиться.
«В караоке? В клуб? За покупками?» — писали пользователи Сети.
Напомним, что Кожевникова замужем за бизнесменов Евгением Васильевым. Пара не расписывалась в ЗАГСе, но венчалась в церкви — так утверждает блондинка во всех интервью. Сейчас у супругов трое сыновей — Иван, Максим и Василий.