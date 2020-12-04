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«Не могу больше!»: Кожевникова в нежно-розовом пальто и ботфортах уехала из дома

Актриса запечатлелась возле машины на дороге.

«Не могу больше!»: Кожевникова в нежно-розовом пальто и ботфортах уехала из дома
Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Мария Кожевникова решила продемонстрировать свое чувство юмора фанатам. Она опубликовала снимок в своем Instagram, на котором запечатлелась у машины на дороге.

«Психанула! Не могу больше дома. Кто угадает куда?!» — написала Кожевникова.

На снимке актриса позировала в нежно-розовом пальто, которое украшено черной вышивкой и ботфортах на квадратном каблуке.  Волосы оставила распущенными, сделав легкие локоны. Фанаты предположили, что Мария отправилась веселиться.

«В караоке? В клуб? За покупками?» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Кожевникова замужем за бизнесменов Евгением Васильевым. Пара не расписывалась в ЗАГСе, но венчалась в церкви — так утверждает блондинка во всех интервью. Сейчас у супругов трое сыновей — Иван, Максим и Василий.

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