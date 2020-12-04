С ремнем Dior: Рудковская в платье Chanel появилась в телевизионной студии

К дорогим вещам и аксессуарам у Яны Рудковской особая любовь. Ни один ее выход в свет не обходится без брендовых нарядов. Еще совсем недавно блондинка и вся ее семья, включая двухмесячного сына, появлялись в нарядах Dior. Куртки, платья, обувь, сумки и даже детская коляска — все это только от любимого бренда. Но теперь Яну стали замечать в нарядах и других популярных марок. В студии Ивана Урганта она появилась в платье Ульяны Сергеенко за четверть миллиона, а на записи программы «Миллион на мечту» — в платье Cnanel.

Пестрое платье длины макси с принтом модного дома Рудковская дополнила ремнем Dior из коллекции «весна-лето 2020» с фирменной пряжкой под старинное золото. А завершила образ белыми лодочками на шпильке.

Напомним, что недавно Рудковская стала мамой в четвертый раз. Сына Арсения родила суррогатная мать в конце сентября. Старшему ребенку продюсера и Евгения Плющенко в этом году исполнилось семь лет. Также у Яны есть двое сыновей от первого брака с бизнесменом Виктором Батуриным.

Смотрите также: