Инна Маликова в атласном мини-платье и перчатках предстала на коровой дорожке

Солистка группы «Новые Самоцветы» стала гостьей на премии «Виктория». Девушка выбрала сдержанный образ для появления на публике.

Инна Маликова, как и ее брат Дмитрий Маликов, является публичной личностью. Девушка — руководитель и солист группы «Новые Самоцветы». Певица в скором времени отметит 44-летие, но она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

У нее есть 21-летний сын Дима. Поклонники следят за жизнью знаменитости и восхищаются ее чувством стиля. Она предпочитает носить вещи, подчеркивающие достоинства ее фигуры.

3 декабря в Москве состоялось одно из последних светских раутов в этом году — премия «Виктория», одним из организаторов которой является Игорь Крутой. Из-за пандемии коронавируса концерт прошел без зрителей, а все гости перед участие в мероприятии сдают тест на COVID—19.

Маликова тоже появилась на ковровой дорожке. Она выбрала черное атласное мини-платье для такого случая. Певица дополнила образ колкотками в крапинку и туфлями на каблуке. На ее руках были короткие черные перчатки.

Маликова сделала макияж с акцентом на глаза и распустила волосы. Девушка с удовольствием позировала фотографам. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

«Все было мега продумано в плане безопасности людей. Безумно приятно было повидаться с коллегами и принять участие в таком масштабном музыкальном событии. Главное — не терять надежду, что все будет хорошо, обязательно будет», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. «Какая ты красивая», «Шикарная, невероятная, обворожительная!», «Ты как всегда, сияешь ярче всех», «Куколка», — прокомментировали пост подписчики.

Также гостями премии стали: Филипп Киркоров, Виктория Дайнеко, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и другие известные персоны.

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