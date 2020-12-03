Полина Гагарина в черном платье в пол и длинной шубе появилась в Кремлевском дворце

Полина Гагарина в этом году рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым. Слухи о разладе в их семье ходили давно. Только во время карантина фотограф подтвердил, что больше не живет с певицей, а в конце года девушка подала на развод. Теперь она сама заботиться не только о сыне Андрее от первого брака, но и трехлетней дочке Мие. Артистка решила начать новую жизнь. Для начала она обновила свои концертные наряды.

В конце ноября Полина несколько раз устраивала шоппинг. Она пополнила свой гардероб, как вечерними платьями, так и повседневными луками. На днях девушка похвасталась черным платьем в пол с разрезом и пайетками. Как оказалось, она приобрела его для премии «Виктория», которая состоялась 3 декабря в Кремлевском дворце. На мероприятии она появилась в своем платье по фигуре, а также туфлях в тон и соболиной длинной шубе.

Певица не только продефилировала в коридорах Кремля, но и стала обладательницей награды, как лучшая певица. Статуэтку она показала своим поклонникам.

«Поклонники поздравили Полину с заслуженной наградой. Многие также восхитились ее женственным и элегантным образом. «Ого, какое платье», «Поля, ты королева», «Ох, какие меха», «Да, самая лучшая», «Красотка», «Идешь как богиня», «Налюбоваться невозможно», «Ура, лучшая наша», — стали комментировать кадры подписчики.

Также участниками премии стали и другие звезды: Филипп Киркоров и Дава, Виктория Дайнеко, Инна Маликова и другие известные персоны.

Смотрите также: