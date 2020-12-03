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Чиповская в костюме Louis Vuitton за четверть миллиона рублей появилась в студии у Урганта

Актриса представила фильм «Комета Галлея».

Чиповская в костюме Louis Vuitton за четверть миллиона рублей появилась в студии у Урганта
Анна Чиповская. Фото: instagram.com/chi_pa

Анна Чиповская сыграла одну из главных ролей в фильме «Комета Галлея», который 3 декабря вышел на больших экранах. О нем актриса и рассказала в студии Ивана Урганта. На съемки она пришла в костюме Louis Vuitton из денима, который состоял из куртки и свободного кроя укороченных джинс. Стоит такой комплект почти четверть миллиона рублей. Цена куртки 130 000 тысяч, а брюк – 94 500. Правда, не всем фанатам наряд пришелся по душе.

«Как униформа комбез, она такая красивая в платьях. В фильмах она такая красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, дебют Чиповской в кино состоялся 17 лет назад. На ее счету десятки ролей в кино и сериалах.

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"Вечерний Ургант"Анна ЧиповскаяИван УргантЛуи Виттонмода и стиль