«Стоит выбирать более современные вещи»: модный эксперт раскритиковала наряд Арзамасовой

Лиза Арзамасова решила помочь своей маме выбрать правильный уход за кожей и привела ее в косметологическую клинику. Об этом актриса рассказала в своем Instagram. Для визита в центр она выбрала одежду в темных тонах. Эксперт портала Teleprogramma.pro Элла Маковей разобрала наряд Лизы и отметила, что ей стоило бы выбирать современные по крою вещи.

«Судя по всему, Лиза очень бережно относится к дорогим брендовым вещам. Темно-синий тренч, ботинки на танкетке, джинсы-скинни с заниженной посадкой — иногда нам трудно признать, что хорошие вещи выходят из моды. И тогда мы убеждаем себя, что существует «вечная классика». Но это не так. Лиза молода и талантлива. И ей совсем не обязательно нести на себе груз «лого» старейших модных домов. Возможно, девушке стоит выбирать более современные по крою вещи, пусть даже более демократичных марок», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более 5 лет.

Смотрите также: