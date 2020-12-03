«Настолько красиво»: Лопырева в белоснежном платье в пол из гипюра позировала в Дубае

Виктория Лопырева всегда отличалась эффектной внешностью. Девушка не раз побеждала в конкурсах красоты. Еще в 2003 году она стала мисс Россией, а потом начала карьеру на телевидении. Теперь модель предпочитает жить за границей. Почти весь год она провела в Турции, наведываясь и в Дубай. Блондинка путешествует со своим годовалым сыном Марком Лео, а вот муж модели Игорь Булатов недавно занял новый пост, поэтому уехал по работе в Республику Коми.

Очередной день модель посвятила фотосессии, она пришла в форму после родов, поэтому не побоялась надеть облегающее белое платье из гипюра в пол. Наряд девушки дополнила шляпа с прямыми полями и ожерелье с браслетом.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее женственный аутфит стилист-имиджмейкер Ольга Трофимова.

«Эффектная блондинка Виктория Лопырева сама по себе является красивой девушкой и важно, подбирая для нее образы, не перегружать излишними деталями ее луки. Платье в гипюре настолько красиво, что шляпа является здесь неуместной. Аксессуарная группа наверняка люкс-сегмента, но тут тоже лишняя. Гипюр сам по себе достаточен, плюс фактура и типаж Виктории. Платье не просто прилегающего силуэта, но и присборенное. Хочется рассмотреть все драпировки, которые имеются в данном образе. Не нужно уводить внимание от ее лица лишними аксессуарами. В общем, все отлично, но аксессуарная группа идет в минус. Здесь достаточно платья и укладки, а вот колье и браслет не нужны», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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