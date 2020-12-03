«С мальдивским загаром»: Волочкова предстала в платье-бюстье с цветочным принтом

Анастасия Волочкова отмечала не раз, что любит работать. В этом году выступит со своим театрализованным номером. Артистка решила, что перед Новым годом должна отдохнуть, поэтому осенью улетела на Мальдивы со своим таинственным возлюбленным. Она продолжает скрывать жениха, но недавно рассекретила его имя — Олег. На отдыхе балерина предпочитала наслаждаться романтикой и большую часть времени проводила на пляже.

На днях Волочкова вернулась в Москву. Она сразу направилась к стилисту. Ей сделали стрижку и укладку, покрасив волосы. Поклонники заметили, что артистка похорошела. Позже она отправилась на фотосессию, а также съемки клипа. Девушка примерила несколько образов. Сначала Анастасия позировала в пышной розовой юбке из фатина и нюдовом боди со стразами. Наряд подчеркнул ее фигуру. А убранные в пучок волосы и макияж с акцентом на глаза сделали лук более женственным.

«С мальдивским загаром это фото, словно темное на белом», — написала звезда.

Позже Волочкова переоделась в платье-бюстье с цветочным принтом. Наряд позволил ей на этот раз показать стройные и рельефные ноги. Туфли на шпильке дополнили аутфит.

«Леночка превратила меня в цветочную вазочку», — с иронией заявила блондинка.

Балерина в очередной раз отключила комментарии к постам, но фанаты были удивлены таким преображением артистки и ее женственностью, поэтому стали активно обсуждать фото в фан-аккаунтах. «Вот теперь очень красивая», «Как прическа меняет человека», «Этот нежный наряд мне нравится», «В цветочном платье и загаром, как цыганка», «На пуантах и в розовой юбке, очень нравится», «Стилисты сделали невозможное», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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