Акцент на тонких запястьях: Пугачева предстала в элегантном платье в пол с разрезами на рукавах

Алла Пугачева у многих ассоциируется с двумя видами платьев: летящим балахоном и дерзким мини. Однако сейчас звезда вовсе не прочь фэшн-экспериментов. В ее гардеробе стали даже появляться элегантные модели макси.

Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro прокомментировала один из таких луков.

«Мы уже привыкли, что у каждой женщины должно быть маленькое черное платье. Но в этом году дизайнеры ввели в моду длинные черные платья лаконичного кроя. Так что на Алле Борисовне мы видим трендовую модель черного платья в пол, лаконичного кроя, с высоким разрезом, которое подчеркнуло ее элегантную женскую природу и грациозность. Такое платье идеально подходит для выходов в свет. Оно визуально вытянуло силуэт благодаря длине и вертикальной линии высокого разреза. Вытягивает силуэт и визуально добавляет роста роскошная черная шляпка.

Хочу обратить внимание на разрезы на рукавах, которые демонстрируют тонкие запястья, добавляя образу хрупкости и благородства. Монохром в totally black занимает лидирующие позиции в осенне-зимнем сезоне 2020/2021. Так что образ в стиле элегантный шик, который объединил в себе классику, модные тренды и сдержанную роскошь», — рассказала нашему изданию эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.